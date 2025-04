Radar - A nukleáris energia nemcsak a tudomány csúcsa, hanem a történelem legnagyobb felelőssége is + videó

Megosztás itt:

Az atombomba története a II. világháborúhoz vezethető vissza. Az Egyesült Államok a Manhattan-terve révén fejlesztette ki az első nukleáris fegyvereket, amelyeket 1945 augusztusában be is vetettek Hirosima és Nagaszaki ellen. Ezek a támadások nemcsak Japán kapitulációját hozták el, hanem egy új világpolitikai korszak kezdetét is jelentette.

Az évtizedek során több fontos nukleáris egyezmény is született, mint az Atomsorompó-egyezmény, az Átfogó Atomcsend-egyezmény, a részleges Aromcsend-egyezmény és az Új Start. Ugyanakkor több megállapodás például az INF-szerződés és az Open Skies, melyeket az elmúlt években megszűntettek vagy felmondták őket, ezzel megnövekedett a nukleáris fegyverkezés veszélye világszerte.