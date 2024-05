Radar – A NOE az egész társadalom számára nélkülözhetetlen értékekre hívja fel a figyelmet + videó

Megosztás itt:

Nagy családban élni egy igazi kaland. Akiknek pedig van szerencséjük ezt megtapasztalni, azok azt is tudják, hogy soha nem lesznek egyedül. A Nagycsaládosok Országos Egyesületében pedig egy sokkal nagyobb családnak is tagjai lehetnek.

Kardosné Gyurkó Katalin nyolc éve vette át a NOE elnökségével járó feladatokat. A családszervezet működése ekkor új lendületet vett, lehetőségekkel és új értékekkel gazdagítva az egyesület tagjainak életét.

A Nagycsaládosok országos Egyesülete számtalan új partnerrel kötött támogatói együttműködést, így lehetőséget teremtve többek között a kulturális és szabadidős családi kikapcsolódásra. Emellett közösségépítő programjaival is igyekszik összekovácsolni a családokat.

A közösségépítés egyik eredménye az is, hogy a tagok nemcsak az egyesületre, de egymásra is számíthatnak.

Az egyesület családbarát önkormányzatokat is díjazott az évek során. Gyurkó Katalin szerint ugyanis leginkább helyben dől el, hogy egy család, hogyan érzi magát.

Gyurkó Katalin eddigi tapasztalatait és látásmódját most egy még nagyobb közösség, Érd város érdekeiért is szeretné szolgálatba állítani, hiszen az önkormányzati választáson is megméreti magát, mint polgármester jelölt.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete is túlmutat önmagán és olyan értékekre hívja fel a figyelmet, mint a gondoskodó odafigyelés és a közösségi lét biztonsága, amelyek az egész társadalom számára nélkülözhetetlenek.