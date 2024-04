Radar – A mérgező otthoni közeg nem csak a bántalmazottat traumatizálhatja+ videó

Megosztás itt:

Bálint Piroska, pszichológus: "A családon belüli erőszak egy létező jelenség annak ellenére, hogy tabunak vagy szégyennek számít, a 20. századtól kezdték ezt vizsgálni a 60-as évektől."

Tabunak, szégyennek számít. Legalábbis belülről a bántalmazottak így gondolják, pedig ez nem más mint egy bűncselekmény. Aki nem szenvedett még el ilyen jellegű bántalmazást szinte fel sem tudja fogni azt, hogy valaki miért tartja magában azt, hogy egy zsarnokkal él együtt, sőt azt sem, hogy az első alkalom után miért nem hagyott hátra a sértett csapot-papot. Azonban a statisztikák szerint amikor az ember saját maga kerül ilyen helyzetbe akkor már sajnos nem ilyen egyszerű a dolog. Rengeteg embernek kell megküzdenie ilyen helyzettel.

Király Nóra, elnök, Ficsak: "Statisztikák szerint Magyarországon minden ötödik nőt ért már kapcsolaton belüli bántalmazás, és több mint kétszázezer nő él ma bántalmazó kapcsolatban."

Minden ötödik nő. Na de mi a helyzet a gyerekekkel akik ugyanebben a háztartásban élnek? Azokkal akik ezt nap mint nap saját szemükkel nézik végig, hallgatják ahogy a számukra a világot jelentő szülőt folyamatosan bántják, megalázzák, megzsarolják.

Bálint Piroska: "Az hogy a gyerekekre hogyan hat, ez nagyon szerteágazó és teljesen egyéni. Különböző formái, mint például a testi erőszak, a testi fenyítés, bántalmazás, akár a szexuális bántalmazás, vagy a lelki, illetve szóbeli bántalmazást, azt úgy nevezik hétköznapokban, vagy úgy is fogalmazhatják, hogy a verbális erőszak, vagy a verbális bántalmazás. Ezeknek nagyon széles a spektruma, nagyon különböző formában. Nagyon széles a spektruma, nagyon különböző formában élik át ezt a gyerekek. Ha a hosszú távú hatásait nézzük, az röviden fogalmazva az egyik legerősebb hatása ez az úgynevezett poszttraumás stressz-szindrómát. Nagyon nehéz is kimondani. Ez a PTSD, ami azt jelenti, hogy ha sorozatos bántalmazásnak vagy traumának volt kitéve a gyerek, akkor állandó készenlétben, stresszben él, mintha mindig bántanák, és akkor ebből kifolyólag pedig következhetnek a különböző szerekhez való folyamodás, a viselkedészavarok, személyiségnek különböző változása."

A hatás pedig egyértelműen rendkívül drasztikus hiszen hogy is merne egy kiskorú gyermek olyasmiket kibeszélni magából amit még egy felnőtt ember is legtöbb esetben inkább magában tart, mert nem tudja milyen következményekkel jár az, ha kiderül mi folyik otthon.

Bálint Piroska: "A bántalmazó, a felnőtt bántalmazó olyan hatása is lehet a gyereknek, hogy később ő is bántalmazóvá válik. Tehát egyszerűen az, hogy ha látja azt a mintát, akkor azt hiszi, hogy az a természetes, a normális, sajnos később ő is bántalmazóvá válhat. Azon kívül, hogy ilyen PTSD szindrómával rendelkezik, vagy bármilyen más, később mentális, lelki vagy testi zavarai, betegségei lesznek. A felismerés ezzel kezd foglalkozni, akkor szerencsére a jó hír az, hogy ezzel azért hát kigyógyulni, nem teljesen így fogalmazni, hanem meg lehet tanulni élni vele és jól kezelni utólagosan is ezeket a bántalmazásokat, ugyanis az erőszakos viselkedésnek az van a hátterében, hogy akár a bántalmazó, vagy a felnőtt tulajdonképpen nem tanulta meg a stresszt, a dühét kezelni jól vagy szabályozni."

A legfontosabb dolog a felismerés. Piroska szerint ugyanis, ha az ember szakemberhez fordul, akkor megtanulhat együtt élni a traumáival.

A legfontosabb, hogy a család minél előbb kikerüljön a bántalmazó karmai közül, ennek elérése pedig jogi úton a legegyszerűbb. A büntetőügyvéd elmondta, hogy a jog a verbális bántalmazást is elismeri, és az ilyen jellegű bűncselekmények akár több éves szabadságvesztéssel is járhatnak.

dr. Lőrincz Márton, büntetőügyvéd: "Ezekért két évig terjedő szabadságvesztés büntetés szabható ki, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg. Aztán ennek a két alakzatnak vannak a minősített esetei, ahol végül is aztán öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható a legsúlyosabb esetben."

Az ilyen jellegű bűncselekményeknél amikor nincsenek külsérelmi nyomok nehezebb a bizonyítás. Ilyen esetekben tanúvallomások, szomszédok vallomásai akár orvos szakértő bevonása is segíthet a bűntény bizonyításában.