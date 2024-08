Radar - A Mandoki Soulmates a békéért koncertezett a Szent István téren + videó

Megosztás itt:

Több ezres tömeg várta a számos Grammy-díjas zenész alkotta legendás Soulmates csapatát a Szent István-bazilika bejárata előtt felállított színpadon. Lesile Mandoki mostmár hagyományosnak tekinthető koncertje idén kivételesen nagy sikert aratott. Köszönhetően a legújabb A Memory of our Future címet viselő albumának is, ami egy visszatekintő pillantást jelent a jövőből, a jelenre és a múltra reflektálva.

Az 12 dalból álló közel 80 perces album üzenete az európai egység, a béke és a szabadság fontosságát hangsúlyozza. Amit Lesile Mandoki szerint valahogy midig megpróbálnak elvenni az emberektől. 1975-ben sem volt ez másképp Magyarországon, amikor a kommunista vezetés még útlevelet sem adott a kivételes tehetségű zenésznek.