Radar – A magyar sherrif + videó

Megosztás itt:

Cser Béla Ottó tíz évvel ezelőtt szerelt fel rendőrnek, pályafutását Újpesten kezdte, ahol járőrszolgálatot látott el. A Sheriff program 2024. június 15-én indult el, és Béla az elsők között volt, akit kiképeztek erre a feladatra.

Cser Béla Ottó sheriff: "Megyünk az összes olyan küldésre, ugye hallod most is itt még egy csatorna, még egy csatorna, plusz a sajátunk. Hát nem csak arra mozdulok rá, amire küld a központom, hanem most például ugye a belvárost húzzuk meg Észak-Pestet, és ha bármilyen cím van, akár segítséget kér valaki, akár én hallom, hogy egy olyan intézkedés van, hogy oda biztos, hogy kellő fókusz van, rögtön elindulunk rá és csináljuk a dolgunkat."