Radar - A Magyar népmesék reneszánsza + videó

Szerencsére a népmesekincsünk annyira sokszínű és gazdag, hogy akár még újabb 100 epizód is születhetne belőle. A mese kiválasztásába néprajzkutatót is bevonnak, majd a rendező figuraterveket készít és a képes forgatókönyv megrajzolása is az ő feladata. Ebből csinálnak egy egyszerűbb, vonalakból álló - animációnak még nem nevezhető - animatikot, ezzel egy időben pedig a narrációt is rögzítik egy-egy színésszel.

A Magyar népmeséknek a kezdetek óta, lassan 50 éve töretlen a sikere, és bár 13 éve jelent meg az utolsó epizód, a mai napig produkál havi milliós megtekintést.

Az első évadokban Tolnay Klára, Szabó Gyula, Molnár Piroska orgánuma fonódott össze ezekkel a felejthetetlen mesékkel, az új részeknél is hasonló színvonalat várhatunk.

