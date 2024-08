Radar – A lufik királya a Radar stábját is megformázta + videó

Megosztás itt:

Csatai Gergő léggömb művész: "Zsonglőrként meg bűvészként is dolgoztam, és mikor megismerkedtem a léggömbökkel, akkor csak egy ilyen nagyon véletlen volt, hogy nem találtunk lufihajtogatót egy gyerekrendezvényen, és a főnök megkérte, hogy ha már egyébként zsonglőrködök, meg előadóművészet, meg stb. ugorjak már be. És akkor megtanultam, elkezdtem velük foglalkozni, és nem is a léggömbök fogtak meg, mint anyag, vagy mint tárgy maga, hanem az, hogy ez egy újabb eszköz volt az előadóművészethez, meg a szórakoztatáshoz. Nekem az a része jobban tetszik a mai napig is. Úgyhogy ez nagyon szerencsés véletlen volt, hogy ebbe én belecsöppentem."

Ma pedig már oktatja is a lufi hajtogatás minden csínját-bínját. A világon viszonylag sokan foglalkoznak lufihajtogatással, mégis kevesen mondhatják el magukról, hogy léggömbművészek. Ez az a hivatás, amit nem lehet az iskolapadban elsajátítani. Manapság már rengeteg oktatóanyag érhető el az interneten, ami jó alapokat adhat az érdeklődőknek, de az igazán nehéz és különleges technikákat már mindeninek magától kell megtanulnia.