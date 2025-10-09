Keresés

Radar – A „láncfűrészes” elnök bőrdzsekiben koncerzetett + videó

2025. október 09., csütörtök 18:05
koncert rock and roll Javier Milei Argenntína

Argentína elnöke időről időre megmutatja, hogy a politika igen is szórakoztató műfaj. Javier Milei ezúttal egy rockkoncerten népszerűsítette új könyvét.

  • Radar – A „láncfűrészes” elnök bőrdzsekiben koncerzetett + videó

Az 54 éves Javier Milei ismét bebizonyította, hogy a politika nála nem unalmas sajtótájékoztatók sorozata, hanem rock and roll.

Az argentin elnök ezúttal egy kétórás, látványos koncerttel egybekötött könyvbemutatót tartott Buenos Airesben.

A La Construcción del Milagro, magyarul A csoda felépítése, című kötetét a kormánypárti törvényhozókból és barátaiból verbuvált zenekarával, a La Banda Presidencial-lal népszerűsítette.

A könyv esszék és beszédek gyűjteménye, amelyben Milei az elmúlt két év kormányzását értékeli és a gazdasági reformok mögötti logikát magyarázza.

A tizenötezres stadion zsúfolásig megtelt, fények, dobpergés és eksztázis.

Az elnök, akit hazájában csak El Loco-nak, azaz Az Őrültnek neveznek, ismét előadta megszokott, szinte színházi hevületű produkcióját. Rakoncátlan tincsei, amelyeket állítása szerint „a láthatatlan kéz fésül”, most is vadul lobogtak, miközben kedvenc rockslágereit üvöltötte. Ez az a Milei, aki korábban láncfűrésszel a kezében kampányolt, hogy így ígérje, „levágja az állami bürokrácia fölösleges karjait”.

 

Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

