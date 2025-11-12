Radar – A klímaváltozás nem a jövő fenyegetése, hanem a jelen valósága + videó

Megosztás itt:

A NASA évtizedek óta figyeli a Föld változásait az űrből, most azonban minden korábbinál határozottabban figyelmeztet. A legújabb műholdas adatok szerint bolygónk gyorsabban melegszik, mint valaha. A jégtakarók olvadnak, a tengerszint emelkedik, a viharok pedig egyre hevesebbek. A Föld egyensúlya felborult.

Az amerikai űrkutatási hivatal vezetője most arról beszélt:

elértük a fordulópontot.

Az emberi tevékenység nyomai mindenütt felismerhetők, a szén-dioxid koncentrációja, az erdőirtások kiterjedése, a sivatagosodás üteme mind ugyanarra figyelmeztet.