Radar – A klímaváltozás nem a jövő fenyegetése, hanem a jelen valósága + videó

2025. november 12., szerda 18:41 | HírTV
űrkutatás globális felmelegedés klímaváltozás veszély

Az olvadó jégsapkák, a kiszáradt folyók és az egyre szélsőségesebb időjárás is jelzi, a Föld bajban van. A NASA Űrkutatási Intézet igazgatója most egyértelműen fogalmazott, az emberiség túllépett a figyelmeztetés szakaszán. De mit mutatnak a műholdak az űrből, és milyen jövő vár ránk ha nem változtatunk?

  • Radar – A klímaváltozás nem a jövő fenyegetése, hanem a jelen valósága + videó

A NASA évtizedek óta figyeli a Föld változásait az űrből, most azonban minden korábbinál határozottabban figyelmeztet. A legújabb műholdas adatok szerint bolygónk gyorsabban melegszik, mint valaha. A jégtakarók olvadnak, a tengerszint emelkedik, a viharok pedig egyre hevesebbek. A Föld egyensúlya felborult.

Az amerikai űrkutatási hivatal vezetője most arról beszélt:

elértük a fordulópontot.

Az emberi tevékenység nyomai mindenütt felismerhetők, a szén-dioxid koncentrációja, az erdőirtások kiterjedése, a sivatagosodás üteme mind ugyanarra figyelmeztet.

 
 
 

Kapcsolódó tartalmak

