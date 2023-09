Radar - A királynő kertésze Magyarországra látogatott

Megosztás itt:

Nem kisebb személyiség kapcsolódott be az Eszterházi kastélykert felújításának tervezési munkálataiba, mint Erzsébet királynő egykori kertésze a neves kortárs tájépítész Tom Stuart-Smith. Kálnoky gróf is itt volt, aki az angol trónörökös erdélyi vendéglátója, maga is természet és épített örökség védő ember. Az ő meghívására érkezett hozzánk a neves tájépítész.

Amerikában és az Egyesült Királyságban, de Spanyolországban, Franciaországban és Portugáliában, Nyugat-Európa legnagyobb részén is dolgozik kerteken.

A Magyar Kertörökség Alapítvány missziója, hogy a magyar kertek hazai és nemzetközi elismertségét támogassa, így maga Eszterháza European Routs of Historic Gardens, a történeti kertek hálózatának első tagja. A felújításra váró történeti kertek bemutatása a cél, ennek legfontosabb helyszíne Eszterháza, amely nemcsak kulturális, de mindig is fontos diplomáciai szerepet is betöltött. A kastély fénykorában, a művészetek találkoztak itt, Jakobi építész és kertépítész mester, valamint Haydn is itt hozta létre életművét, aki 29 évig szolgálta az Esterházyakat.

Ez Európa második legnagyobb barokk-rokokó kertje, és valójában látható, hogy a történelem viharai eléggé meggyötörték.

A mai legnevesebb kortárs tájépítészek is szívesen bekapcsolódnak a konzultációba, így jött Erzsébet királyné valamikori kertésze Tom Stuart-Smith is.