Radar - A kézjel, amely akár életet is menthet + videó

A kaposvári üzlet biztonsági kamerái rögzítették az eddig egyedülálló esetet. A helységbe besétáló nő az első másodpercekben némán jelez az eladónak. A szemfüles alkalmazott pedig ismerte az egyezményes jelet és azonnal értesítette a rendőrséget.

A rendőrök elfogták a nővel tartózkodó 23 éves férfit, majd kapcsolati erőszak megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és a megelőző távol tartásról is intézkedtek.

A segítségkérő kézjelet egy a nők védelme érdekében alakult civil szervezet találta ki néhány évvel ezelőtt. A módszert azóta a hivatalos szervek is átvették. A rendőrségi kommunikációnak és a social médiának hála mára egyre több ember ismeri a néma segélykiáltást.

Nemzetközi szinten: signal for help. Így híresült el az ominózus kézjel, amit számtalan internetes videóban is felfedezhetünk, ahol oktató videókon keresztül, szimulált helyzetekben alkalmaznak az áldozatok.

A magyar rendőrség már 2021-ben közzétett egy videót a kézjel használatáról, ám a Somogy vármegyei rendőrök szerint a mostani volt az első észlelt eset, hogy a kézjellel kért valaki segítséget. Ha a bajba jutott egy rendőrnek mutatja az egyezményes jelet, az egyenértékű bármilyen más csatornán történő bejelentéssel.

Ne feledjék a kézjel három mozdulatból áll. Kifelé mutatott nyitott tenyér, majd behajlított hüvelyk ujj, amire rázáródik az ököl. Aki bajba kerül, de nincs lehetősége nyilvánosan segítséget kérni használhatja ezt. Aki pedig felismeri, az hívja a 112-es segélyhívó számot, és lehetőségeihez mérten próbáljon segíteni bajba jutott embertársának.