Radar – A karácsonyfa útja + videó

A több évtizedes hagyományhoz híven idén is hatalmas példányt választottak Magyarország Karácsonyfájának, amely 26 felajánlást előzött meg.

A befutó fenyő Szabó Tibornétól és családjától érkezett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Dubicsányból, akik saját kezükkel ültették és több évtizeden keresztül élvezhették az ezüstfenyő szépségét.

A kiválasztásnál több szempontnak is meg kell felelnie a győztes tűlevelűnek. Nem csak a méretét, lombozatát, formáját vizsgálják, hanem a megközelíthetőségét és az elektromos vezetékek akadályát is szemügyre kell venni. Az emelődarunak és a szállítójárműnek is igen nagy a helyigénye, így csak olyan tűlevelű jöhetett szóba, amit ezek a járművek könnyedén el tudnak érni.

A kivágást a tűzoltók, a fenyő szállítását a honvédség emberei és végül az állítást is a tűzoltóság végezte.

A honvédéség szakemberei a kivágást megelőzően végig járták a fa útját Budapestig, hogy az esetleges akadályokat elhárítsák. A csodás végeredmény csak is összefogással és koncentrált munkával jöhetett létre.