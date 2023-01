Radar - A jégember egy vulkánhoz készül

Megosztás itt:

Szilágyi Zoltán neve ismerősen csenghet azok számára, akik figyelemmel követik a hazai extrém futókat. A magyar jégemberként is emlegetett sportoló több kihívást is teljesített már. Például mezítláb és félmeztelenül futott félmaratoni távot Zabaron az ország leghidegebb településén, de szintén póló nélkül tett meg 45 kilométert a Mátrában téli hidegben. Most pedig egy még nagyobb kihívásra készül.

Február 3-án indulunk Chilébe. At Atacama sivatagot fogom keresztül futni. Az óceán partjáról egészen 6897 méterre, a föld legmagasabban fekvő vulkánjához fogok fölfutni. Az összes magaslati világrekordot itt tartják, autóval, motorral, gyalog, de még kerékpárral is. A nulláról viszont ezt még soha senki nem próbálta meg.

Zoltánnak körülbelül 400 kilométert kell megtennie és leküzdeni az embertelen szintemelkedést. Az Atacama sivatagról egyébként tudni kell, hogy szinte nulla a páratartalom és olyan zordak a körülmények, hogy a NASA is ott teszteli bizonyos eszközeit.

A jégember a felkészülés utolsó szakaszába lépett, ezúttal a Mátrában tartott három napos edzőtábort.

