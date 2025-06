Radar – A hőség veszélyei + videó

Megosztás itt:

Mukics Dániel, szóvivő, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: "Az egyik és legfontosabb, hogy ilyenkor autóban egyetlen perccel se hagyjon se kis állatot, se gyermeket magára. Tényleg még egy másodperccel sem, mert a kocsi belső hőmérséklete pillanatok alatt életveszélyes hőmérsékletet is elérhető."

Még a 70 C fokot is meghaladhatja. Egy napon parkoló autó úgy működik ilyenkor, mint egy kis üvegház, most gyakorlatilag nagyon hamar szauna lesz belőle.

Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot és várja meg, míg a tűzoltók a helyszínre érkeznek.