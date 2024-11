Radar – A háromszoros túraautó-világbajnok beírta magát a magyar autósport történelmébe + videó

Radar – Jöttem, láttam, átsuhantam, de a lelketekben itt maradtam + videó

"Átsuhanó babák kifejezést mi hoztuk be az Életérzés Egyesülettel így a köztudatba, és pont azért, mert sokszor nem tudjuk elmondani azt, ami ért minket. Én is ugye nyolcgyermekes édesanyának vallom magam, akinek van öt megszületett babája, és én is már azt mondom, hogy három átsuhanó." Így fogalmazott Sevcsik M. Anna az Élet.érzés Egyesület alapítója.