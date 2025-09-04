Radar – A harci drónok szerepe mára megkerülhetetlenné vált + videó

Megosztás itt:

Dr. Kemény János - tudományos munkatárs, John Lukacs Intézet: "A drónok azok már pár évtizede azért betörtek a katonai felhasználásba is, viszont az orosz-ukrán háborúban rengeteg új felhasználási területük lett, egyfelől bejöttek a kisméretű FPV drónok, amik mint ma már tudjuk kitűnő ilyen precíziós és olcsó tűzeszközként használhatóak, de emellett ugye a nagyobb példányok megfigyelésre, felderítésre, célmegjelölésre, vagy adott esetben azok elpusztítására, bombák vagy egyéb eszközök segítségével alkalmasak."

A spektrum rendkívül széles. A kereskedelmi forgalomban beszerezhető, néhány kilogrammos quadkopterektől egészen a több száz km-es hatótávolsággal rendelkező, nagy teherbírású katonai fejlesztésű drónokig.