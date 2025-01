Radar – A globális felmelegedés halálos következményei + videó

Megosztás itt:

A napok óta pusztító kaliforniai tűzvészről egyre több hasonló drámai videó lát napvilágot. Az erdőtüzek eddig 24 ember halálát okozták, több százezren kényszerültek elhagyni otthonukat, és több mint tízezer épület semmisült, vagy rongálódott meg.

A mostanihoz hasonló szívszorító felvételek az elmúlt évtizedben egyre gyakrabban sokkolták a világot. Az idei tűz mérete és terjedésének sebessége az eddigiekhez képest is nagyobb mértékű. A tendenciák egyre inkább romló képet mutatnak. Hogy mi okozza ezt?

Az elmúlt évtizedben minden kontinensen emelkedett az átlaghőmérséklet, ami hőhullámokat, aszályt és szélsőséges időjárást okozott világszerte.

A Kopernikusz Európai Klímaszolgálat legújabb jelentésében az olvasható, hogy a világ a 2024-ben megtapasztalta az első teljes évet, amikor a bolygó átlaghőmérséklete 1,5 Celsius-fokkal haladta meg az 1850 és 1900 közötti időszak hőmérsékletét A felmelegedési folyamat tehát nem újdonság. Több, mint száz évvel ezelőtt kezdődött az ipari forradalom következményeként. Amikor az emberek elkezdtek nagy mennyiségben fosszilis tüzelőanyagokat égetni. A Kaliforniában tapasztalható következmények nagyon látványosak.

A szakember arra hívja fel a figyelmet, hogy az erőforrások túlzott használata is hozzájárul a probléma fokozódásához.

A világ jelenleg olyan pályán halad, hogy, akár 3,1 Celsius-fokkal is emelkedhet a hőmérséklet a század végére a 2024-es ENSZ kibocsátási jelentés szerint. Eközben a globális üvegházhatású gázok termelése és a fosszilis tüzelőanyagok használata továbbra is nő. Pedig a bolygónak, és ezzel együtt az emberiségnek is, akkor van jövője, ha ez a felfogás alapjaiban megváltozik.