Radar - A fűtési szezon veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem

Az októberrel együtt megjött a hűvösebb idő is. Több távhőszolgáltató elindította már a fűtést és a családi házaknál is egyre többen üzemelik be a tüzelő- és fűtőberendezéseket. A szakemberek szerint, mint sok más területen, úgy itt is fontos a tudatosság.

Gyakori, hogy nem megfelelő minőségű anyaggal, vizes fával vagy szeméttel tüzelnek. Ezzel pedig komoly veszélynek teszik ki magukat.

A lakosság számára könnyen elérhető a katasztrófavédelem kéményseprőinek kihívása, időpont egyeztetéssel. A gázüzemű rendszereket kétévente, míg a szilárd tüzelővel működőket évente kell ellenőriztetni.

Sajnos az a tapasztalat, hogy minden évben történnek balesetek a fűtési időszakban, pedig a legtöbb esetben egy egyszerű eszközzel meg lehetne előzni a bajt.

A teljes riport: