Radar - A Föderáció csapatai folytatták offenzívájukat

A Föderáció csapatai Kijev támadása mellett szerdán folytatták Ukrajna keleti és déli térségeiben is az offenzívájukat. Az orosz hadijelentés szerint Herszon városközpontját rakéta-sorozatvetőkkel lőtték, aminek következtében a kormányzói hivatal épülete is megrongálódott. De a robbanások lökéshulláma is akkora volt, hogy a környező lakóházak ablakai is kitörtek. A megyeszékhelyet ért támadásokban hat lakos megsérült.

Csütörtök éjjel sem álltak le a támadások Ukrajnában. Az ukrán erők tüzérségi ágyúval lőtték Donyecket az oroszok által elfoglalt és kikiáltott Donyecki Népköztársaságban.

Ezt csütörtökön jelentette be a DPR képviselete az ukrán háborús bűnökkel kapcsolatos kérdéseket ellenőrző és koordináló központban.

A képviselet szerint a kijevi biztonsági erők Donyeck Petrovszkij kerületében hat, Horlivkában pedig öt lövedéket lőttek ki.

Eközben a Kreml közölte, hogy a közel 10 hónapja tartó ukrajnai háborúban nincs szó karácsonyi tűzszünetről, és a harcok a tél folyamán is folytatódni fognak.