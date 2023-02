Radar - A filmgyártás legnagyobb hazai beruházása fóton

Megosztás itt:

A magyar fimgyártás legnagyobb beruházása valósul meg Fóton kormányzati támogatással. Nem véletlenül, hiszen Budapest kiváló helyet foglal el ezen a területen Európa térképén.

Egy reprezentatív fogadóépület is épül 40 férőhelyes vetítővel és az új műtermek mellé de egy 3.000 m2 irodaépület, három étteremmel, valamint egy 7.300 m2 kapacítású raktárépület is helyet kap majd. De az új építések mellett, a meglévő épületek felújítása, valamint az energetikai rendszer, a belső út- és közműhálózat fejlesztése is megvalósul.

15 méteres beépíthető magassággal fog rendelkezni a műteremkomplexum, de más, pl. akusztikai szempontok is hangsúlyt kaptak a kialakítás során.

A megfelelő belmagasság a világításépítés miatt is lényeges. Többek között ezektől a tényezőktől lesz egy stúdió a szakember szerint jól használható.

A filmgyártás turisztikai és országimázs építő szempontból sem utolsó lehetőség a bruttó hazai össztermékhez történő hozzájárulásán túl.

Számtalan magyar film mellett a közelmúltban olyan világszerte is népszerű alkotásokat forgattak Fóton, mint a V. Henrik, a Vaják és Az utolsó királyság.

Minden héten szombaton a Svenk című magazinunkban tájékozódhatnak a régi és új alkotásokról, a filmipar háza tájáról a mozi rajongói.