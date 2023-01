Megosztás itt:

Mint minden ilyen esetben, persze most sincs szó új dologról. Már nagyanyáink szakácskönyveiben találhatunk olyan receptet, amelyben a zöldséget egyszerűen sós vízben javasolják eltenni. Ez a kovászoláshoz nagyon hasonló eljárás csak most lett újra divatos külföldön és itthon is.

Ábrahám Anikó boszorkánykonyhájába látogattunk el a Sopron melletti Ágfalvára, ahol nap, mint nap kísérletezik újabb és újabb fermentumokkal.