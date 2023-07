Radar – A diplomáciában is nélkülözhetetlenek a nők

Megosztás itt:

A konferencián megmutatkozott, hogy a komolyság és a lazaság pont, mint a nők ereje és lágysága, párban, vagy inkább párhuzamban járnak. Előtte azonban tegyünk egy kis történelmi időutazást.



A régi képkockákon menetelő huszárok kortársai voltak azok az asszonyoknak, akik a hazai diplomácia alapjait letették. 1879-ben szerzett diplomát az első női orvos, Hugonnay Vilma. Álma, hogy a nőket is elismerjék a gyógyításban, valóra válhatott. Sclachta Margit pedig az első női parlamenti képviselőként írt történelmet. Politikusként foglalkozott a lakhatással, a nyugdíjak és fizetések rendezésével, és persze a nők szerepének megreformálásával.



Varga Judit igazságügyi miniszter szerint az a fontos, hogy minden szakma mindenki számára nyitva álljon, de azért azt ő is elismerte, hogy a nőknek különleges érzékeik vannak ezen a területen.



Úgy gondolom, hogy a nőknek azok az úgynevezett szoftpuha diplomáciai eszközeik, a kapcsolatteremtés, a megértés, az empátia képessége talán általánosabban véve magasabb. Éppen ezért lehet, hogy konfliktusos helyzetekben sokszor feltöri a fagyos viszonyt, akár egy női diplomáciai jelenlét – mondta a leköszönő miniszter, aki a Fidesz Ep-listavezetője lesz a jövő évi választásokon.



A nők évszázadok óta meg vannak olyan képességekkel áldva, olyan tehetséggel rendelkeznek, amelyek borzasztóan fontosak a kapcsolatok építéséhez. Végül is, hogyha a diplomáciáról beszélünk, akkor az a nemzetközi kapcsolatoknak az építése úgy, hogy lehetőleg ne háború legyen a vége – mondta Bogyay Katalin, a Londoni Magyar Kulturális Intézet alapító főigazgatója.



Diplomatának és különösen női diplomatának lenni különleges életpálya. Az pedig egy különleges gesztus- ahogy Bogyay Katalin fogalmazott, hogy egy olyan nemzetközi napot hozott létre az ENSZ, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a nőknek igenis fontos szerepe van abban, hogy a nemzetközi kapcsolatok hogyan alakulnak.