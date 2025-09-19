Radar – A csalamádéban minden kiegyenesedik – Nagy István vitaminbombái + videó

Megosztás itt:

A miniszter a közösségi médiában is igyekszik közelebb hozni a mezőgazdaságot az emberekhez. Személyesen mutatja be a természet és a vidéki élet értékeit. Nem titkolja, hogy otthon is szívesen készít befőtteket, csalamádét.

Ahány ház, annyi szokás, a csalamádé hangsúlya a megmaradt zöldségektől függ. Megunni sosem lehet. Ráadásul a legjobban és legtovább hasznosítható ételről van szó.

De a mezőgazdasági miniszter méhészkedik is, 150 méhcsaládja van. A borongós, influenzás idő előtt még érdeme feltankolnunk vele.