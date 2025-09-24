Radar – A Balaton idén is tarolt + videó

Megosztás itt:

Fekete Tamás, elnök, Balatoni Turizmus Szövetség: "A számokból azt látjuk egészen augusztus 15-ig, hogy 4,5 millió vendégéjszaka, és ez megegyezik különben a tavalyi számokkal, tehát ugyanazt a számot tudta vendégéjszakában produkálni a Balaton, annak ellenére, hogy az időjárás hektikus volt. Ebben az évben azért több olyan hétvégénk, főleg hétvégénk volt, amikor az időjárás nem volt kedvező a strandolásra, és tudjuk nagyon jól, hogy a vendégeink ebben az esetben nagyon egyszerűen úgy döntenek, hogy nem jönnek le, hiszen a Balaton logisztikailag nagyon könnyen megközelíthető, főleg a belföldi vendégeink számára."