Radar - A 9 magyar kutyafajta

Mára 9 magyar kutyafajta alakult ki. Nevezetesen a puli, pumi, mudi, erdélyi kopó, rövid szőrű magyar vizsla, drót szőrű magyar vizsla, komondor, kuvasz és a magyar agár. A hazai fajták nagy része terelő, vagy vadász kutya.

A világon is ismeretek a magyar kutyák. 2013-ban Mark Zuckerberg a facebook alapítója is egy magyar puli boldog gazdája lett. Pulija Beast névre hallgat és saját Facebook-oldala is van.

A magyar kutyák népszerűségét növelte a török földrengés utáni mentési munkálatokban betöltött szerepük is.

De a népszerűségen kívül is fontos a régi fajták megőrzése. Az iparosodással elvesztik eredeti funkciójukat, a magyar kutyafajták, egyedszámuk ettől kezdve csökken. De voltak kirívó történelmi pillantok is, amikor szinte teljesen megsemmisült egy-egy fajta.

Szakemberek, tenyésztők fogtak össze, felismerve a veszélyeket. Sikerült a legveszélyeztetettebb fajtákból eredeti élőhelyükön fajta tiszta tenyészállományokat létre hozni.

Magyarország a világon elsők között ismerete fel a génmegőrzés fontosságát. Az állam nagy részt vállal a génmegőrzési programból, melyhez nemzeti parkjaink is csatlakoztak.