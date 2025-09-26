Radar - A 80 ÉVES Lőte Attila színész titkot fedett fel az MMA-díj átvételekor + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 26., péntek 18:25
| Hír TV
A Magyar Művészeti Akadémia Tagozati díjainak átadóján idén is 18 művészt tüntettek ki, határon innen és túlról. De a reflektorfény a nagy múltú Lőte Attilára, a Jászai Mari-díjas színészre irányult. Lőte Attila rendhagyó beszédet mondott, Áprily Lajos szavaival utalt a pálya árnyoldalaira: "itt nincs mese, itt minden kiderül".
Hatalmas fordulat a Szőlő utcai ügyben! A legtöbb ellenzéki médium és megmondóember kénytelen volt visszavonulót fújni, miután bizonyítékok híján vádolták Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest. Arató Gergely már beismerte a hírbe hozást, Horn Gábor pedig egyenesen elképzelhetetlennek tartja a vádakat.
A Roszatom Moszkvában válaszolt a magyar újságíróknak az Európai Bíróság ítéletére. Szijjártó Péter álláspontját erősítve a vezérhelyettes kijelentette: a projekt aktívan halad előre. Már gyártják a reaktortartályokat, és a nukleáris hatóság engedélye után két hónapon belül öntik az első betont, ami atomreaktorrá minősíti a területet!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Madarász Róbert rendőr őrnagy, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának vezetője rávilágít: bár több európai országban eltűnt, nálunk a lovasrendőrség ma létfontosságú. A feladat messze túlmutat a díszegyenruhán: hatékony fellépés a zöldhatáron a migrációval szemben, harc az illegális fakitermelés ellen, és a pozitív rendőr-kép építése a Városligetben.
Egy génmutáció miatt a négyéves Érsek Krisztián lassan elveszíti a képességét, hogy járjon, fusson, éljen. Ez a ritka és súlyos Duchenne-féle izomdisztrófia. Az orvosok szerint 10 éves korára kerekesszékbe kényszerül, de van egy esély Dubajban, Amerikában: egy 1,2 milliárd forintos kezelés.
Az ENSZ-beszédek legtöbbször unalmasak. Ez azonban most nem az volt. Az eseményt a technológia forradalma helyett a technológia összeomlása jellemezte: mozgólépcső megáll, súgógép elsötétül. Amikor mindenki azt hitte, az elnök zavarba jön, Trump egyetlen határozott mozdulattal vette át az irányítást, és improvizált egy olyan beszédet, amiről még napokig beszélni fog a világ.