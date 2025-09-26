Radar - A 80 ÉVES Lőte Attila színész titkot fedett fel az MMA-díj átvételekor + videó

Donald Trump elkente a kritikusok száját: "Megértem, miért nem tud Magyarország függetlenedni az orosz olajtól!" + videó

Orbán Viktor: A németek és a magyarok közös büszkesége az új beruházás + videó

Donald Trump: Orbán Viktor remek ember, aki közeli barátom és nekik most nagyon nehéz + videó

A Roszatom Moszkvában válaszolt a magyar újságíróknak az Európai Bíróság ítéletére. Szijjártó Péter álláspontját erősítve a vezérhelyettes kijelentette: a projekt aktívan halad előre. Már gyártják a reaktortartályokat, és a nukleáris hatóság engedélye után két hónapon belül öntik az első betont, ami atomreaktorrá minősíti a területet!

Hatalmas fordulat a Szőlő utcai ügyben! A legtöbb ellenzéki médium és megmondóember kénytelen volt visszavonulót fújni, miután bizonyítékok híján vádolták Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest. Arató Gergely már beismerte a hírbe hozást, Horn Gábor pedig egyenesen elképzelhetetlennek tartja a vádakat.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Radar - Miért elengedhetetlen a lovasrendőrség a 21. századi Magyarországon? + videó Madarász Róbert rendőr őrnagy, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának vezetője rávilágít: bár több európai országban eltűnt, nálunk a lovasrendőrség ma létfontosságú. A feladat messze túlmutat a díszegyenruhán: hatékony fellépés a zöldhatáron a migrációval szemben, harc az illegális fakitermelés ellen, és a pozitív rendőr-kép építése a Városligetben.

Radar - Még két éve van a csodára – mi van a Duchenne-szindróma mögött? + videó Egy génmutáció miatt a négyéves Érsek Krisztián lassan elveszíti a képességét, hogy járjon, fusson, éljen. Ez a ritka és súlyos Duchenne-féle izomdisztrófia. Az orvosok szerint 10 éves korára kerekesszékbe kényszerül, de van egy esély Dubajban, Amerikában: egy 1,2 milliárd forintos kezelés.