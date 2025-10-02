Radar – 91 éves korában elhunyt Jane Goodall + videó

Megosztás itt:

1957-ben egy baráti meghívásra érkezett Kenyába, ahol találkozott Dr. Louis Leakey-vel a híres antropológussal. A tudós olyan embert keresett, aki a vadon élő csimpánzokat szívesen tanulmányozná. Nem csak azért, hogy jobban megértsük legközelebbi rokonainkat, hanem azért is, hogy jobb betekintést nyerhessünk az emberi evolúció korai szakaszába. Goodall rögtön meggyőzte Leakey-t, hogy ő az az ember, akit keres.

1960-ban egy őszi napon az egyik csimpánz ágakat gallyazott le, hogy segítségükkel termeszeket szerezzen egy termeszvárból. A tudósok addig úgy vélték, hogy csak az emberek készítenek szerszámokat, Goodall felfedezése azonban ezt megcáfolta. Dr Leakey akkor azt mondta idézem: ,,Mostantól újra kell definiálnunk a szerszám és az ember fogalmát vagy el kell fogadnunk a csimpánzokat emberként.

Szintén az első Gombéban töltött év során Goodall megfigyelte, hogy a csimpánzok húst is fogyasztanak, folyami disznókra és más állatokra vadásznak. Ez a felfedezés is felülírta a csimpánzokról alkotott képet, mely szerint ezek az emberszabásúak elsősorban vegetáriánusok és csupán néha esznek rovarokat.