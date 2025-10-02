Radar – 80 éve jött létre az ENSZ + videó

Megosztás itt:

A cél az volt, hogy a viták helyett párbeszéd, a fegyverek helyett diplomácia, a rombolás helyett együttműködés uralja a világpolitikát. Nyolc évtized alatt a szervezet szinte az egész világot magába fogadta: ma már 193 tagállam képviselteti magát az ENSZ-ben.

Az ENSZ legfontosabb szervei közé tartozik a Közgyűlés, ahol minden ország egyenlő szavazati joggal vesz részt, valamint a Biztonsági Tanács, amelynek öt állandó tagja, az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Franciaország és az Egyesült Királyság, vétójoggal rendelkezik.

Ez a megoldás biztosította, hogy a győztes nagyhatalmak részei maradjanak a rendszernek, de egyben meg is bénította a működést: ha valamelyikük nem értett egyet, a döntés meghiúsult.”