Radar - 7000 kilogramm élelmiszert adományozott a BRFK + videó

A szeretet ünnepéhez közeledve különösen fontos, hogy ha módunkban áll, másnak is szebbé tegyük a karácsonyt. Erre buzdította saját munkavállalóit is a Budapesti Rendőr-főkapitányság, akik évek óta, egyebek mellett tartós élelmiszert is gyűjtenek a társadalmi felelősségvállalás keretében.

A rendőrfőkapitány hangsúlyozta: a gyűjtés fontosságát minden náluk dolgozó a magáénak érzi. A BRFK főosztályai és a kerületi kapitányságai között egyfajta versenyt is hirdetnek a gyűjtés során, amire mindben évben a karácsony előtti időszak során kerül sor.

A Tartós szeretet névre hallgató adománygyűjtés során igyekeztek minél több fajta eltárolható élelmiszert beszerezni. A karácsony a szeretet és az összetartozás ünnepe, és ez az időszak nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy támogassák a rászorulókat. A jövőre való tekintettel is bizakodóak, szeretnének a továbbiakban is hasonló sikereket elérni.