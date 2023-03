Radar - 70 évesen is nyeregben

Csúcsokat dönt a magyar pénznem

Elstartolt a forint, az euróval szemben 14, a dollárral szemben pedig 22 százalékot erősödött, tavaly április végén volt olyan erős a magyar fizetőeszköz, mint most. Ma már 373 közelében is állt a jegyzése. Az Oeconomus senior elemzője szerint külső és belső gazdasági okai is vannak a forint erősödésének.