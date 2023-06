Radar - 672 lépcsőfok

Megosztás itt:

29 emelet, 672 lépcsőfok. Ez a kihívás várta a résztvevőket Magyarország legnagyobb olaj- és gázipari vállalatának irodaházában. Az indulóknak 120 méteres magasságba kellett felfutniuk a lehető legrövidebb idő alatt.

Az eseményen több kategóriába sorolták a versenyzőket, így a hobbi futók is kipróbálhatták magukat. A program aztán a média és sportolói futammal folytatódott. A résztvevők között találtunk olimpiai bajnokot vagy épp válogatott játékost is. Hosnyánszky Norbert olimpiai aranyérmes vízilabdázónk nehéz megpróbáltatásként értékelte a futást.

A versenyzők 30 másodperces különbséggel vágtak neki a 672 lépcsőfoknak. A futamot egy szerszám lecsippantásával lehetett elkezdeni és befejezni. A célba érők elé csodálatos panoráma tárult fővárosunkról. A futamot olimpiai ezüstérmes, világbajnok párbajtőrözőnk, Siklósi Gergely nyerte, aki 4 perc 31 másodperc alatt teljesítette a 29 emeletet.

A sportolók mellett a médiában dolgozók is indultak, így a Hír TV riportere és műsorvezetője, Illés Péter is harcba szállt a győzelemért. Peti remekül helytállt, és a média kategória győzelmét be is zsebelte, míg a sportolókkal közös ranglistán a negyedik helyen végzett.