Radar – 30 kilométerre a magyar határtól zajlik a háború + videó

A háború 2022-es kitörése óta, elkerülve a frontvonalat, számos üzem települt Kárpátaljára, így Munkács környékére is. Egy autóipari beszállító üzembe csapódott a rakéta. A péntek reggeli információk szerint a sebesültek száma 23-ra emelkedett. Egyikük súlyosan megsérült. A hírek szerint mindenki stabil állapotban van, halálos áldozat nincs.

Bár Kárpátalján rendszeresen vannak légi riadók, eddig nem érte el a háború ilyen súlyosan a térséget. Az energetikai, polgári infrastruktúra támadása egy háborús helyzetben várható, stratégia. Az orosz-ukrán háború alatt fontos üzemeket, ipari létesítményeket gyakran értek támadások, de eddig ez csak a Kárpátaljával szomszédos régiókban volt megszokott jelenség. A lakosság megdöbbent, félnek, hogy a háború közvetlen jelenléte állandósul.