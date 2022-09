Radar - 3 év után újra Ossian nagykoncert

Radar - Háború a végsőkig

Nem csillapodnak az indulatok, továbbra is heves támadásokat mér egymásra Oroszország és Ukrajna. Egyre nyugtalanítóbb a helyzet a Zaporizzsjai erőmű körül is, ahol továbbra is robbanások és lövések fenyegetik az atomerőmű biztonságát.