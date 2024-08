Radar – 2000 tanszercsomag talál gazdára a napokban + videó

Megosztás itt:

A Wolf Kati koncert még csak a nap kezdete volt, ugyanis rengeteg program és ajándékcsomag várta a gyerekeket. Az élmény nap központi programpontja azonban az volt, amikor átvehették a tanszercsomagokat, amelyekben mindenki egyből megtalálta a maga kedvencét. Idén kétezer gyermek és családjaik életét teszi könnyebbé és szebbé ez az akció. Az itt is nagy számban megjelent Önkénteseken kívül nagy szerepe van az akció sikerében a támogató cégeknek és a civileknek is. A 1353-mas segélyvonalon még szpetmeber másodikáig Önök is segíthetnek hívásonként 500 forinttal azért, hogy minél több családnak legyen felhőtlen a tanév kezdése.