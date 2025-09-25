Radar - 19 drón célzott támadása után készül a háborúra Európa?
2025. szeptember 25., csütörtök 18:00
| Hír TV
Ne tévesszen meg senkit a csend: Varsóban ma már nem alszanak nyugodtan. Egyetlen éjszaka alatt 19 ismeretlen drón „tapogatta le” a lengyel légteret, a válasz pedig azonnali volt: a lengyelek legmagasabb készültségbe kapcsoltak, míg a NATO harci gépekkel szórta meg a keleti határt.
„Minél előbb sikerül a háborúzó feleket egy asztalhoz ültetni, annál több emberéletet meg lehet menteni” – hangsúlyozta Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlésének keretében, New Yorkban. A külügyminiszter rendkívül fontosnak nevezte a háborús felek közti közvetítést, példaként említve a katari szerepvállalást a közel-keleti válságban és a túszok kiszabadításában.
Az ENSZ-beszédek legtöbbször unalmasak. Ez azonban most nem az volt. Az eseményt a technológia forradalma helyett a technológia összeomlása jellemezte: mozgólépcső megáll, súgógép elsötétül. Amikor mindenki azt hitte, az elnök zavarba jön, Trump egyetlen határozott mozdulattal vette át az irányítást, és improvizált egy olyan beszédet, amiről még napokig beszélni fog a világ.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Brutális jelenetek játszódtak le az ABC székháza előtt, miután Jimmy Kimmel talkshow-ját felfüggesztették. Miközben a műsorvezető a Charlie Kirk meggyilkolásán gúnyolódott, rajongói tüntettek, és az előfizetés-kezelő oldal is összeomlott. De a legfontosabb kérdés az, ki fizeti meg az árát?