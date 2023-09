Radar - 120 nap alatt 120 félmaraton

Megosztás itt:

Meglepő, de László mindössze pár éve kezdett csak el mozogni, először fogyókúrás céllal, mára viszont már ultra távokat teljesít. Többször láthatták itt a Radarban is, tavaly például 24 órát futott egyhuzamban a Margitszigeten. Két éve pedig 5005 kilométert tett meg 78 nap alatt Los Angelestől New Yorkig.

"Minden évben csinálok valamilyen kihívást. De most úgy gondoltam, hogy talán egy kicsit egyszerűbb hülyéskedést kéne csinálnom, mert nem tudok utazni, egy 8 hónapos babánk van, és nem szeretném itt hagyni a családot. Viszont szeretnék valamit csinálni, ami motivál engem is és másokat is. Ezért kitaláltam ezt a futópadot, kinéztem a világrekordot" - mondta stábunknak Piringer László.

Ahhoz, hogy érvényes legyen a rekord, minden egyes félmaratonról videófelvételt kell készíteni, az elejétől a végéig. Szigorúak a szabályok: mind a 120 alkalommal 2 tanú is köteles jelen lenni és ellenőrizni a futást.

Talán meglepő, de a rekordra mindössze egy hetet készült az atléta. Annyit edz ugyanis minden nap, hogy fizikailag készen állt, sokkal inkább mentálisan jelentett nagy kihívást a kísérlet.

A teljes riport: