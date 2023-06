Radar–Pálinkás bonbon verseny Gyulán

Megosztás itt:

Először hirdettek meg Magyarországon bonbon versenyt és rögtön egy speciálisat, hiszen pálinkás bonbonok mérték össze "tudásukat". A gyulai pálinka fesztivál évek óta létezik, mindenki ismeri, a rendezvénynek pedig a csokoládé szakma is örült. Két kategóriában indultak a bonbonok: az egyik az idei év gyümölcse a meggy, és volt az egyéb, másból készült édességek.



A versenyre több, mint száz nevezés érkezett, ami jól jelzi az esemény iránti érdeklődést. Az év pálinkás bonbonja a feketecseresznye-málna ízű lett, amely elnyerte a legjobb krémtöltelékkel készült kézműves bonbon címét is. A nemzetközi versenyre hat csokoládét küldtek idén és mind a hat íz világ kimagasló eredményeket ért el.



A versenyekre valami olyan különlegeset kell beküldeni, ami egyébként nagyközönség számára is szerethető és ez nagyon nehéz, mert ha egy különleges fűszert használunk, akkor nagyon sok ember számára ismeretlen, úgyhogy mindig próbálunk olyat választani, amit sokan kedvelnek alapvetően, de azért még nem használják széles körűen a csokoládékészítők – mondta Harrer-Abosi Beatrix, a győztes Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda cégvezetője.