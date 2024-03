Ők az ország legokosabb kis természettudósai + videó

Megosztás itt:

A csapatmunkára nevelő tehetségsegítő versenyt először 2004 őszén rendezték meg Budapest I-II-III. kerületében. A következő évben azonban már kiszélesedett, így mára már az ország minden pontjáról nevezhetnek tanulók. A tudás viadalra évfolyamonként 4 fős csapatokkal jelentkezhetnek a diákok. A verseny népszerűsége talán annak is köszönhető, hogy a versengés izgalma mellett még egy fontos készségre is megtanítja a fiatalokat. Ez pedig az együttműködés. A diákoknak nem csak logikára, stilisztikára, kombinációs készségekre és az összefüggések felismerésére építő feladatokra kell felkészülniük. A sikeres szerepléshez előre ki kell alakítaniuk csapataikon belül a munkamegosztást, de fontos a közös gondolkodás. Az eredmény nem jöhetett volna létre a gyerekek lelkesedése, a tanító néni extra munkája és a szülők fáradhatatlan segítsége nélkül. az együttes problémamegoldó képesség is.

A riportban megszólaló felnőttek egyik így fogalmazott: "Foglalkoznunk kellett velük. Az interneten nagyon sok dolognak utána kellett nézni, mert az alaptananyagot nem igazán fedi az ismeretanyag, nagyon átfogó és nagyon sokrétű. Úgyhogy nagyon sok olyan kérdés volt, amit mi is kapásból nem tudtunk, mint szülők a harmadikos anyagban, de utánanéztünk, ott az internet, és levadásztuk ezeket a dolgokat. (...) Nagyon jól kiegészítették egymást a gyerekek. Tehát akkora ismeretanyagról van szó, hogy egy gyereknek tulajdonképpen lehetetlen belátnia és mindennel képbe kerülnie, főleg harmadik osztályosként. Viszont nagyon jól kiegészítették egymást. Volt, aki a földrajzban volt jó, volt, aki biológiában, volt, aki matematikában, és ez volt szerintem a sikernek a kulcsa, hogy ilyen jó eredményt tudtak elérni."