Nyugalom, nem jönnek az idegenek: A tudomány megfejtette a 3I/ATLAS üstökös titkait + videó
Megosztás itt:
2025. október 13., hétfő 19:00
| Hír TV
Egy rejtélyes, csillagközi üstökös szeli át a Naprendszert, beindítva a találgatásokat. A 3I/ATLAS azonban nem egy földönkívüli űrhajó, hanem egy, a Napnál is idősebb égitest, amely páratlan lehetőséget kínál a tudósoknak. Fockter Zoltán csillagász elmagyarázza, miért izgalmasabb a valóság a fantáziánál.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Hatalmas sikerrel, hosszú sorokban várakozó közönség előtt zárult a Törőcsik Mari Magyar Filmfesztivál Torontóban. A rendezvény, amelyen Bodrogi Gyula életműdíjat kapott, több mint egy egyszerű filmbemutató: egyfajta kulturális nagykövetségként bizonyította, hogy a magyar nemzet igazi határait a közös nyelv és művészet jelöli ki.