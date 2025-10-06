Növekvő energiaigény: Paks adja a zsinóráramot – nézze meg! + videó

Áder János volt köztársasági elnök egyértelműen fogalmazott: a fosszilis energiáról való leválás atomenergia nélkül nem sikerülhet. Magyarország számára a megoldás a Paks által garantált folyamatos ellátás, amely a nap- és szélenergiát is kiegészíti. Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint Paks ma is az ország energiaellátásának gerince. - Radar
A magyar nyúlágazat kiválóan teljesít: hazánk a világ második legnagyobb vágónyúl exportőre. Míg a termelés 95%-a külföldre megy, egy spanyol-magyar kampány és egy 4,2 millió eurós pályázat célja, hogy a nyúlhúst itthon is népszerűsítse. Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta: a 21. század egyik legegészségesebb fehérjeforrását kell újra divatba hozni.
A magyar mellkassebészet a világ élvonalában van! Az Országos Onkológiai Intézetben túljutottak az ezredik robotsebészeti operáción is. A robot asszisztált műtétek forradalmasítják a gyógyulást: a betegek két nap után hazamehetnek, és gyorsabban visszatérhetnek a normális kerékvágásba. A siker titka a lelkes, világszínvonalú magyar orvosok. - Radar
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A romániai jászvásári gyermekkórház tragédiája sokkolta a közvéleményt: hét csecsemő halt meg eltitkolt kórházi fertőzésben. Takács Péter államtitkár szerint a magyar 130 éves tisztiorvosi hagyomány, a szigorú protokollok és a felelősségteljes személyzet kizárja a hasonló eseteket. Rusvai Miklós virológus is megerősítette: a magyar egészségügyi személyzet fegyelmezettsége nélkülözhetetlen. - Radar
Zeneszerző, író, és még illusztrátor dédunoka is! A Nemzetközi Könyvfesztivál egyik legnagyobb kuriózuma a Csáth Gézáról szóló rendhagyó kötet, amely az író eddig rejtett zenei munkásságát tárja fel. A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Kiadója olyan hiánypótló könyvekkel várja az olvasókat október 5-ig, amelyek a kortárs és a 20. századi magyar művészet legkevésbé ismert területeit is feltérképezik
Tizenöt év telt el Magyarország legnagyobb ökológiai katasztrófája óta. 2010. október 4-én több mint egymillió köbméternyi mérgező vörösiszap öntötte el Kolontárt és Devecsert, tíz ember életét követelve. A lúgos áradat százmilliárdos károkat és tömeges állatpusztulást okozott, de a tragédiáért felelős MAL Zrt. vezetőket 2019-ben jogerősen felmentették. Az érintettek lelkében a seb máig nem gyógyult be.