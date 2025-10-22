Nincsen más út, használni kell – De hogyan? A magyar válasz az oktatás MI-kihívásaira + videó

Rábízhatjuk-e a gyerekeinket az MI-re? – ez volt a tétje a Nemzeti Közszolgálati Egyetem konferenciájának. A szakértők és a kormány képviselői egyetértettek: az MI egy elkerülhetetlen eszköz, amit használni kell, de a magyar modell célja nem a pedagógusok kiváltása, hanem a tanulás segítése, megőrizve az emberi tényezőt.
A Békemenet magyar patrióták nagyszabású, békés felvonulása, ahol az emberek a nemzeti összetartozást és a kormány melletti kiállást ünneplik. Nemzetiszín lobogók, dalok és lelkes tömeg kíséretében ez az esemény sok résztvevő számára a közösség erejének és a hazaszeretetnek az ünnepe.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.