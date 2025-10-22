Nincsen más út, használni kell – De hogyan? A magyar válasz az oktatás MI-kihívásaira + videó

Luxusbörtönbe vonult Nicolas Sarkozy! A líbiai kampánypénzek miatt elítélt volt francia elnököt magánlakosztály várja Párizsban. A Radar bemutatja a botrány részleteit. Kattintson a videóért!

A magyar kormány következetesen kitart a béke mellett - Békemenet + videó

A Békemenet magyar patrióták nagyszabású, békés felvonulása, ahol az emberek a nemzeti összetartozást és a kormány melletti kiállást ünneplik. Nemzetiszín lobogók, dalok és lelkes tömeg kíséretében ez az esemény sok résztvevő számára a közösség erejének és a hazaszeretetnek az ünnepe.