Nincsen más út, használni kell – De hogyan? A magyar válasz az oktatás MI-kihívásaira + videó

2025. október 22., szerda 18:30 | Hír TV
oktatás mesterséges intelligencia Takaró Mihály köznevelés Maruzsa Zoltán Híradó MI György László RADAR

Rábízhatjuk-e a gyerekeinket az MI-re? – ez volt a tétje a Nemzeti Közszolgálati Egyetem konferenciájának. A szakértők és a kormány képviselői egyetértettek: az MI egy elkerülhetetlen eszköz, amit használni kell, de a magyar modell célja nem a pedagógusok kiváltása, hanem a tanulás segítése, megőrizve az emberi tényezőt.

  Nincsen más út, használni kell – De hogyan? A magyar válasz az oktatás MI-kihívásaira + videó

