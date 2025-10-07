Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 07. Kedd Amália napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

Nem vándorolnak el: Így segíti az MCC Baranya fiataljait a tehetséggondozásban! + videó

2025. október 07., kedd 18:30 | Hír TV

Monumentális, 8,9 milliárd forintos sikerberuházás indul Pécsett: a több mint 150 éves, romos belvárosi épületet a Mathias Corvinus Collegium újítja fel. Az MCC nemcsak oktatási, hanem közösségi és kulturális központot hoz létre, ahol több mint 300 fiatal tanulhat, segítve ezzel a tehetségek helyben maradását.

  • Nem vándorolnak el: Így segíti az MCC Baranya fiataljait a tehetséggondozásban! + videó

Tízmilliárdos siker: Az MCC megmenti Pécs ikonját

 Pécs belvárosa egy monumentális, 8,9 milliárd forintos sikerberuházással gazdagodik! A Mathias Corvinus Collegium (MCC) vállalta, hogy megmenti és új életre kelti Pécs egyik legpatinásabb, de hosszú évek óta üresen álló, romos 19. századi épületét.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója kijelentette: „Pécs egyik ikonját adjuk vissza a városnak – elsősorban a pécsi fiataloknak.” A 2027 nyarára tervezett átadásig a több mint tízmilliárdos fejlesztés részeként nemcsak 17 modern tanterem épül, hanem egy új belvárosi park és diákszállás is, ami közösségi térként szolgál majd a pécsiek számára.

 300 fiatal jövője: A tehetségek helyben maradnak

 A beruházás kulcsfontosságú a helyi tehetséggondozás szempontjából. Az új központban több mint 300 diák tanulhat majd. Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta: ez a fejlesztés messze túlmutat Pécs határain, és segít abban, hogy a baranyai fiatalok megtalálják önmagukat és ne vándoroljanak el. Az MCC hozzájárul a tehetségek térségben tartásához, ezzel stabilizálva a régió jövőjét.

Háromszoros nyertes a város: Romosból érték

 Hoppál Péter országgyűlési képviselő szerint a helyi lakosok háromszoros nyertesei ennek a felelős beruházásnak. Elmondása szerint a projekt egyszerre értékmentés, mert egy romos épület újul meg, kulturális gazdagodás, és az MCC erős jelenlétét is biztosítja a városban. A közel tízmilliárd forintos fejlesztés nem zöldmezős beruházás, hanem a magyar értékek, a magyar jövő és a magyar tehetségek melletti kiállás. Ez a projekt új lendületet ad Pécs belvárosának.

További híreink

Lezárták a híres magyar zarándokhelyet – mi történhetett?

Már az adóhatóság is vizsgálja az álhírbotrányba keveredett Juhász Pétert

Csak az emberek 5%-a teszi ezt, pedig segíthet a vérnyomás csökkentésében

Szoboszlai Wirtzet és Szalahot lehagyta, már csak a csapatkapitánnyal néz farkasszemet

Gyászol Gianni, megszakadt a szíve: „Viszlát, kicsikém”

Akkora árvíz jöhet a szomszédos országban, hogy az oktatást is felfüggesztik

Rossz hírrel forrázta le a németeket Friedrich Merz

Család, futball, borok – Gazdag Dániel amerikai álomélete

Von der Leyen kapkodta a fejét: Weber Orbán nyaralását támadta, hogy mentse a főnökét!

További híreink

Von der Leyen kapkodta a fejét: Weber Orbán nyaralását támadta, hogy mentse a főnökét!

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump megszólalt a Tomahawk-rakétákról
2
Eszement ötletet valósítottak meg az ukránok: orosz atomerőműre zúdítottak harci drónt
3
Rossz hírrel forrázta le a németeket Friedrich Merz
4
Von der Leyen kapkodta a fejét: Weber Orbán nyaralását támadta, hogy mentse a főnökét!
5
Már az adóhatóság is vizsgálja az álhírbotrányba keveredett Juhász Pétert
6
Sík ideg! Magyar Péter karton-Orbánon töltötte ki a dühét – Rottyon van! + videó
7
Juhász Péter mentőakciója: Puzsér felszívta magát - Vezércikk
8
Nem adta ki Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát az Európai Parlament + videó
9
Véget ért a drámai kutatás Jáva szigetén, rengeteg gyermek vesztette életét
10
Nincs más témája Magyar Péternek, mint a HírTV + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!