Nem vándorolnak el: Így segíti az MCC Baranya fiataljait a tehetséggondozásban! + videó

Tízmilliárdos siker: Az MCC megmenti Pécs ikonját

Pécs belvárosa egy monumentális, 8,9 milliárd forintos sikerberuházással gazdagodik! A Mathias Corvinus Collegium (MCC) vállalta, hogy megmenti és új életre kelti Pécs egyik legpatinásabb, de hosszú évek óta üresen álló, romos 19. századi épületét.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója kijelentette: „Pécs egyik ikonját adjuk vissza a városnak – elsősorban a pécsi fiataloknak.” A 2027 nyarára tervezett átadásig a több mint tízmilliárdos fejlesztés részeként nemcsak 17 modern tanterem épül, hanem egy új belvárosi park és diákszállás is, ami közösségi térként szolgál majd a pécsiek számára.

300 fiatal jövője: A tehetségek helyben maradnak

A beruházás kulcsfontosságú a helyi tehetséggondozás szempontjából. Az új központban több mint 300 diák tanulhat majd. Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta: ez a fejlesztés messze túlmutat Pécs határain, és segít abban, hogy a baranyai fiatalok megtalálják önmagukat és ne vándoroljanak el. Az MCC hozzájárul a tehetségek térségben tartásához, ezzel stabilizálva a régió jövőjét.

Háromszoros nyertes a város: Romosból érték

Hoppál Péter országgyűlési képviselő szerint a helyi lakosok háromszoros nyertesei ennek a felelős beruházásnak. Elmondása szerint a projekt egyszerre értékmentés, mert egy romos épület újul meg, kulturális gazdagodás, és az MCC erős jelenlétét is biztosítja a városban. A közel tízmilliárd forintos fejlesztés nem zöldmezős beruházás, hanem a magyar értékek, a magyar jövő és a magyar tehetségek melletti kiállás. Ez a projekt új lendületet ad Pécs belvárosának.