Ne etesd a kukát! – Fejenként 60 kg ételt dobunk ki, miközben a megoldás már létezik + videó

2025. november 05., szerda 18:30

Döbbenetes adat, a magyar háztartásokban évente csaknem 570 millió kilogramm élelmiszer kerül a kukába. Ez fejenként 60 kilogrammnyi kidobott étel, aminek a fele megmenthető lenne. A Radar ma este a pazarlás és a józan ész küzdelmének jár utána, miért teszünk ilyet, és milyen innovatív megoldások léteznek már ma is a háztartási tudatosságtól az ipari újrahasznosításig?

  • Ne etesd a kukát! – Fejenként 60 kg ételt dobunk ki, miközben a megoldás már létezik + videó

