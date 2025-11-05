Ne etesd a kukát! – Fejenként 60 kg ételt dobunk ki, miközben a megoldás már létezik + videó
2025. november 05., szerda 18:30
Hír TV
Döbbenetes adat, a magyar háztartásokban évente csaknem 570 millió kilogramm élelmiszer kerül a kukába. Ez fejenként 60 kilogrammnyi kidobott étel, aminek a fele megmenthető lenne. A Radar ma este a pazarlás és a józan ész küzdelmének jár utána, miért teszünk ilyet, és milyen innovatív megoldások léteznek már ma is a háztartási tudatosságtól az ipari újrahasznosításig?
