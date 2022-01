Mindig célra tart

Emlékezés Babicsek Bernátra

Gyászol a színházi világ, hiszen Babicsek Bernáttal egy olyan művész távozott közülük, aki nemcsak tehetségével, de emberségével és vidám jelenlétével mindenki megérintett. A Turay Ida színház munkatársai, zenekara, a Paddy and the Rats és sokan mások is búcsúztak tőle a közösségi oldalakon.