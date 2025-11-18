A jelen eljárásban gyakorlatilag vissza kell időben mennünk 2001-ig, amikor Ajka városi kapitánysága egy körözési eljárást kezdeményezett. A továbbiakban Zsoltként említett úr eltűnésével kapcsolatosan. Az ügyünk főszereplője T. Zsolt ajkai lakos volt az eltűnésekor 36 éves, és Ajkán a Kossuth Lajos utcában egy tízemeletes panel kilencedik emeletén élt, egy harmincegynéhány négyzetméteres háztartásban Andrea nevű feleségével és tizenegy éves gyermekével.
Megoldódott egy 24 éves rejtély + videó
2025. november 18., kedd 18:15 | Hír TV