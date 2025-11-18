Megoldódott egy 24 éves rejtély + videó

Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó

Monitor – Az írek győzelme után vállalhatatlan üzenetet küldött a semmirekellő raptrió, de érdekel ez valakit? + videó

Megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt. – a vezérigazgató nagyinterjút adott

Vezércikk – Amíg Magyar Péter békéről beszél, addig hívei újságírókra rontanak rá és a kormánytagok kiirtására buzdítanak + videó

Orbán Balázs szerint Von der Leyen levele figyelmen kívül hagyja a valóságot. 135,7 milliárd eurót kérnek Ukrajnának, miközben dőlnek a korrupciós csontvázak.

A Tisza Párt ígérete szerint kívülről jönnek, a valóságban a régi baloldal emberei. Bajnai Gordon volt kabinetfőnöke már elemezte is őket.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

