Már látogathatóak a szumátrai tigriskölykök a Nyíregyházi Állatparkban + videó

A Természetvédelmi Világalap már évtizedekkel ezelőtt felhívta a figyelmet arra, hogy a vadon élő tigrisek minden alfaját a kihalás fenyegeti. Ennek egyik oka, hogy az indiai és a brit elit számára vadászatuk elefánthátról az egyik legnépszerűbb sport volt méghozzá 1971-ig. Illetve hogy a laoszi, kínai valamint a vietnámi orvoslásban máig elterjedt a tigriscsontok felhasználása, hiszen a helyiek szerint potencianövelő és gyógyászati hatása van.

Sőt, Kínában népszerű a tigriscsont bor is, annak ellenére is, hogy 1993-ban betiltották. Ez úgy készül, hogy a csontokat rizsborban érlelik, ennek ára literenként forintra átszámolva több mint 4 millió forint is lehet, így nem csoda hogy sokan az illegális állatkereskedelem mellett döntenek.

Ezért is nagyon fontos, hogy állatkerti körülmények között sikerüljön tenyészteni ezeket az állatokat, hogy ezzel megőrizzük őket az utókornak.

A szumátrai tigris a ma élő 6 alfaj közül a legkisebb és a legdélebben élő. A kicsik egyébként már láthatók, mégpedig a Nyíregyházi Állatpark veszélyeztetett állatokat bemutató állatházában, a Viktória Házban.