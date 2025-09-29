Már a V4-ek összesített tőkéjét is félresöpörte: a magyar ingatlanpiac világszenzációja - Radar + videó

Túl sok óra, túl nehéz táska, túlterhelt diákok – valós probléma, vagy csak a szülői aggodalom szól belőlünk? Sokan érezzük, hogy a mai oktatás elveszi a gyerekkor szabadságát. De vajon van-e kiút ebből a spirálból? Dr. Balatoni Katalin helyettes államtitkárral, miniszterelnöki biztossal beszélgettünk arról, hogyan lehet a magyar iskolarendszer egyszerre korszerű és gyerekbarát. Meglepő válaszok, amik megváltoztathatják a véleményed.

Trump, Pápa és Musk is a titkos listán: Itt a bizottság brutális döntése! - Radar + videó

Minden év októberében a világ figyelme Oslóra szegeződik, de a kulisszák mögött döbbenetes névsor kering. Bár a 2024-es díjat egy japán atombomba-ellenes szervezet, a Nihon Hidankyo kapta, a következő évi jelöltek között olyan nevek szerepelnek, mint Donald Trump, Ferenc pápa és Elon Musk! A titoktartás ellenére kiderült: ki és miért került fel a legtitkosabb listára, és hogyan értelmezi a Nobel-bizottság dinamikusan Alfred Nobel végrendeletét.