Már a gyereket sem merem kiengedni – Rettegnek a budai lakosok a vaddisznóktól + videó

A sértődött bürokraták bálja: Kaja Kallasnak nem tetszik a békecsúcs – Talán mert nem hívták meg?

Brüsszel pánikol a békecsúcs miatt! Kaja Kallas szerint a találkozó "nem szép". Kocsis Máté szerint csak irigyek, mert őket nem hívták meg. Nézze meg Híradónk riportját, amely bemutatja, miért pánikol Brüsszel a budapesti békecsúcstól!