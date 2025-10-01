Keresés

Macron kettős játéka: a Palesztin Állam elismerése valóban a béke záloga, vagy üzenet a Hamásznak? + videó

2025. október 01., szerda 18:15 | Hír TV

Botrány a nemzetközi diplomáciában! Franciaország hivatalosan is elismerte a palesztin államot, látványosan szakítva az évtizedes nyugati hagyománnyal. A gesztus, amely a kétállami megoldást hivatott menteni, Washington és Jeruzsálem szerint csak egy dolgot ér el, legitimálja a Hamász fegyveres uralmát. Vajon a szimbolikus lépés visszavonhatatlanul megosztja a nyugati szövetséget, vagy csak a valós ENSZ botrányt leplezi? - Radar

  Macron kettős játéka: a Palesztin Állam elismerése valóban a béke záloga, vagy üzenet a Hamásznak? + videó

Vége a kánaánnak: Meloni rászabadította a rendőrséget Olaszország lakásmaffiájára – 50 ezer ingatlan szabadulhat fel + videó

Vége a kánaánnak: Meloni rászabadította a rendőrséget Olaszország lakásmaffiájára – 50 ezer ingatlan szabadulhat fel + videó

 Fekete zónák, bűnszervezetek, 50 ezer illegálisan elfoglalt lakás. Évtizedes káosz és jogi kálvária után az olasz kormány drasztikus lépésre szánta el magát: gyorsított eljárásban ürítik ki azokat a lakásokat, ahol már évtizedek óta élnek illetéktelenek. Vajon miért most következik be ez a fordulat, és mekkora maffiahálózatot vág szét a rendőrségi akció? Mutatjuk a Radarban.
Döntött a magyar nép: jogszerű volt Ruszin-Szendi engedélyének visszavonása – Kétharmad retteg a fegyveres politikusoktól + videó

Döntött a magyar nép: jogszerű volt Ruszin-Szendi engedélyének visszavonása – Kétharmad retteg a fegyveres politikusoktól + videó

 Az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke drámai felvetéssel érvelt a jogszabályi szigorítás mellett: a Ruszin-Szendi Romulusz ügyben látott bűncselekménynek most kell megálljt parancsolni. Kósa Lajos szerint nem lehet fittyet hányni a törvényekre, különösen egy politikai karrier előtt álló szereplőnek. Az új szabályozás célja a fegyverrel visszaélés és a közveszély megszüntetése.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

