Macron kettős játéka: a Palesztin Állam elismerése valóban a béke záloga, vagy üzenet a Hamásznak? + videó

Fekete zónák, bűnszervezetek, 50 ezer illegálisan elfoglalt lakás. Évtizedes káosz és jogi kálvária után az olasz kormány drasztikus lépésre szánta el magát: gyorsított eljárásban ürítik ki azokat a lakásokat, ahol már évtizedek óta élnek illetéktelenek. Vajon miért most következik be ez a fordulat, és mekkora maffiahálózatot vág szét a rendőrségi akció? Mutatjuk a Radarban.

Döntött a magyar nép: jogszerű volt Ruszin-Szendi engedélyének visszavonása – Kétharmad retteg a fegyveres politikusoktól + videó

Az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke drámai felvetéssel érvelt a jogszabályi szigorítás mellett: a Ruszin-Szendi Romulusz ügyben látott bűncselekménynek most kell megálljt parancsolni. Kósa Lajos szerint nem lehet fittyet hányni a törvényekre, különösen egy politikai karrier előtt álló szereplőnek. Az új szabályozás célja a fegyverrel visszaélés és a közveszély megszüntetése.