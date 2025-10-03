Lincoln, Kennedy, Kirk: a golyó által meghalt amerikai vezetők – A politikai erőszak visszatérése és Trump mártírhatása + videó
Megosztás itt:
2025. október 03., péntek 18:00
| Hír TV
Hol helyezkedik el Charlie Kirk gyilkossága az amerikai politikai merényletek véres krónikájában? Négy elnök Lincoln, Kennedy, McKinley, Garfield és most a Trump-szövetséges aktivista. Dr. Kemény János történész rávilágít, az Egyesült Államokban a politikai erőszak nem múlt, csupán szunnyadt. A 31 éves jobboldali ikon halála ismét felébresztette a nemzetet? - Radar
Zeneszerző, író, és még illusztrátor dédunoka is! A Nemzetközi Könyvfesztivál egyik legnagyobb kuriózuma a Csáth Gézáról szóló rendhagyó kötet, amely az író eddig rejtett zenei munkásságát tárja fel. A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Kiadója olyan hiánypótló könyvekkel várja az olvasókat október 5-ig, amelyek a kortárs és a 20. századi magyar művészet legkevésbé ismert területeit is feltérképezik
Tizenöt év telt el Magyarország legnagyobb ökológiai katasztrófája óta. 2010. október 4-én több mint egymillió köbméternyi mérgező vörösiszap öntötte el Kolontárt és Devecsert, tíz ember életét követelve. A lúgos áradat százmilliárdos károkat és tömeges állatpusztulást okozott, de a tragédiáért felelős MAL Zrt. vezetőket 2019-ben jogerősen felmentették. Az érintettek lelkében a seb máig nem gyógyult be.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az amerikai hadsereg bevetésen van: Donald Trump elnök hivatalosan is hadiállapotot rendelt el a drogkartellek ellen, amelyeket terrorszervezetként azonosított. A tét az USA-ban évente 80 ezer életet követelő fentanil-járvány megállítása. Sokkoló felvételek bizonyítják, az amerikai hadsereg már hajókat robbantott fel a Karib-tengeren. Az elnök üzenete egyértelmű: a szárazföldön is megállítják a kartelleket! - Radar